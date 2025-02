Leonardo, nel 2024 ordini salgono a 20,9 miliardi. L'11 marzo aggiornamento piano industriale

Leonardo

(Teleborsa) - Il gruppo, big italiano della difesa, chiude il 2024 cona quota 17,8 miliardi (+11,1% rispetto ai dati Proforma) con un incremento in quasi tutti i settori di business, in particolare per effetto del miglioramento costante della capacità di esecuzione del portafoglio ordini e del percorso di efficientamento della catena di fornitura.L’, pari a 1.525 milioni, "riflette la solida performance dei business del Gruppo", con una crescita del 15,8% rispetto al 2023 (+12,9% sul dato Proforma), principalmente per effetto dell’incremento dei volumi di attività.Gliraggiungono 20,9 miliardi, in crescita del 16,8% rispetto al 2023 (+12,2% rispetto ai dati Proforma), anche in assenza di grandi ordinativi, grazie all’apporto dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza che ha riguardato tutte le principali aree di business della componente EDS Europa e della controllata Leonardo DRS, nonché degli Elicotteri, in ambito governativo e commerciale. In crescita anche l’apporto della Cyber & Security Solutions e in generale di tutti i settori di business in cui il Gruppo opera.Ilassicura una copertura in termini di produzione pari a 2,5 anni e supera nel 2024 la soglia di 44 miliardi, grazie al successo delle campagne commerciali condotte negli ultimi anni.L’di Gruppo, pari a 1.795 milioni risulta in miglioramento (22,7%) rispetto al 31 dicembre 2023 (€mil. 2.323) e beneficia del rafforzamento della generazione di cassa del Gruppo e dello slittamento del piano di acquisizioni “bolt-on”.dal punto di vista economico-finanziario e industriale - sottolinea big italiano della difesa di Leonardo - con una prospettiva di sviluppo nel medio periodo in linea con gli obiettivi individuati in seno al Piano Industriale. Nel 2024 si è registrata una significativa crescita dei volumi associata ad un miglioramento dell’EBITA. La solida performance del segmento Difesa e Sicurezza abbinata all’accelerazione del piano di saving è stata in grado di compensare l’effetto dei fattori esogeni in ambito Aerostrutture e nel segmento manifatturiero dello Spazio. Il miglioramento del FOCF ci consente di ridurre ulteriormente l’indebitamento netto di gruppo, pur in presenza di un dividendo raddoppiato".L’aggiornamento del Piano Industriale sarà presentato l’11 marzo, si legge nella nota dei conti.