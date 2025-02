Powersoft, Borsa: azioni in pre-asta (reopening) fino alle 16:00

Powersoft

(Teleborsa) -ha comunicato che le azioni, gruppo tecnologico operativo a livello mondiale nei sistemi pro-Audio e quotata su Euronext Growth Milan, sono in pre-asta (reopening) fino alle ore 16:00.In precedenza, erano state sospese in attesa di comunicato, che nel frattempo è arrivato. Powersoft ha sottoscritto in data odierna un accordo di investimento vincolante per l’ acquisizione da H.P. Sound Equipment del 51% del capitale sociale di K-Array , società specializzata nella progettazione e produzione di sistemi audio innovativi ad elevate prestazioni e design compatto per una vasta gamma di applicazioni.L’Accordo, spiega una nota, prevede inoltre la reciproca concessione di opzioni di acquisto e di vendita in favore, rispettivamente, di Powersoft e HP Sound sul rimanente 49% del capitale sociale di K-Array.Il closing dell’operazione è, allo stato, previsto entro il mese di marzo 2025.