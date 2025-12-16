Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi del 15/12/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta è stato pari a 3,45 miliardi di euro, con un incremento di ben 375,4 milioni, pari al 12,20% rispetto ai precedenti 3,08 miliardi.I volumi scambiati sono passati da 0,53 miliardi azioni della seduta precedente a 0,67 miliardi.Su 748 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 318 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 390 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 40 azioni del listino milanese.