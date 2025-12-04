Milano 10:51
Finanza
Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi del 3/12/2025
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta è stato pari a 3,84 miliardi di euro, con un incremento di ben 565,6 milioni, pari al 17,25% rispetto ai precedenti 3,28 miliardi.

I volumi scambiati sono passati da 0,52 miliardi azioni della seduta precedente a 0,6 miliardi.

Su 681 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 305 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 329 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 47 azioni del listino milanese.





(Foto: © Federico Rostagno | 123RF)
