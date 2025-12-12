Borsa Italiana, in forte rialzo il controvalore degli scambi dell'11/12/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 3,35 miliardi di euro, con un incremento del 15,25%, rispetto ai precedenti 2,91 miliardi.I volumi scambiati sono passati da 0,33 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,42 miliardi.Su 694 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 305 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 339 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 50 azioni del listino milanese.