Milano 2-dic
43.355 0,00%
Nasdaq 2-dic
25.556 +0,84%
Dow Jones 2-dic
47.474 +0,39%
Londra 2-dic
9.702 0,00%
Francoforte 2-dic
23.711 0,00%

Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi del 2/12/2025

Finanza
Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi del 2/12/2025
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta è stato pari a 3,28 miliardi di euro, con un incremento di ben 464,7 milioni, pari al 16,51% rispetto ai precedenti 2,81 miliardi.

I volumi scambiati sono passati da 0,4 miliardi azioni della seduta precedente a 0,52 miliardi.

Su 665 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 301 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 322 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 42 azioni del listino milanese.





(Foto: © Alessandro Landi | 123RF)
Condividi
```