Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi del 2/12/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta è stato pari a 3,28 miliardi di euro, con un incremento di ben 464,7 milioni, pari al 16,51% rispetto ai precedenti 2,81 miliardi.I volumi scambiati sono passati da 0,4 miliardi azioni della seduta precedente a 0,52 miliardi.Su 665 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 301 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 322 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 42 azioni del listino milanese.