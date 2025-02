Schneider Electric, fatturato record di 38 miliardi di euro nel 2024

Schneider Electric

(Teleborsa) -, colosso francese specializzato in soluzioni destinate ai settori dell'automazione e della gestione dell'energia, ha chiuso ilcon unin aumento dell'8% organico a 38 miliardi di euro, un massimo storico. Il fatturato del quarto trimestre è stato in aumento del 12% organico a 11 miliardi di euro.L'dell'intero anno è stato di 7,1 miliardi di euro, in aumento del 14% organico, mentre il Margine EBITA rettificato è stato del 18,6%, in aumento di +90 bps organico. L'è stato di 4,3 miliardi di euro, in aumento del 7%."Abbiamo chiuso il 2024 in modo positivo con un'accelerazione di entrambe le attività nel 4° trimestre, una vera testimonianza della nostra esecuzione mirata e della collaborazione in tutto il Gruppo - ha commentato il- Abbiamo generato un free cash flow superiore a 4 miliardi di euro per il secondo anno consecutivo, superando anche i nostri obiettivi Schneider Sustainability Impact. Continuiamo a concentrarci fortemente sul ritorno per gli azionisti, proponendo un dividendo di 3,90 euro per azione, che segna"."Guardando al futuro, rimaniamo impegnati ad accelerare la crescita e ci impegneremo a cogliere le opportunità uniche che ci attendono in tutti i nostri quattro mercati finali - ha aggiunto - Stiamoe puntiamo a una crescita organica dell'EBITA rettificato del +10% al +15%, supportata da una solida crescita dei ricavi e dall'espansione del margine. Ciò ci posiziona saldamente sulla buona strada per raggiungere le nostre ambizioni per il 2027".