Cintas Corporation, conti in forte crescita nel 2Q26 e target FY26 rivisti al rialzo

Cintas Corporation

(Teleborsa) - Nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2026ha registrato undi 2,80 miliardi di dollari, in aumento del 9,3% rispetto ai 2,56 miliardi del secondo trimestre dell'anno precedente. La crescita del fatturato nel trimestre è stata positivamente influenzata per lo 0,7% dalle acquisizioni. Il tasso di crescita organica, rettificato per gli impatti delle acquisizioni e delle fluttuazioni dei tassi di cambio, è stato dell'8,6%.Ilè stato di 1,41 miliardi di dollari, in crescita del 10,6% rispetto agli 1,28 miliardi di dollari del periodo di confronto. Il margine lordo in percentuale sul fatturato è stato del 50,4%, superiore al 49,8% del secondo trimestre dell'anno precedente.L'è aumentato del 10,9%, attestandosi a 655,7 milioni di dollari, rispetto ai 591,4 milioni di dollari del secondo trimestre dell'anno precedente. L'utile operativo in percentuale sul fatturato è stato del 23,4%, rispetto al 23,1% del secondo trimestre dell'anno precedente.L'è stato di 495,3 milioni di dollari, il 10,4% in più rispetto ai 448,5 milioni di dollari del secondo trimestre dell'anno precedente. L'(EPS) è stato di 1,21 dollari, in aumento dell'11,0% rispetto a 1,09 dollari del secondo trimestre dell'anno precedente.Il 15 dicembre 2025, Cintas ha pagato undi 180,7 milioni di dollari agli azionisti. Durante i primi sei mesi dell'anno fiscale 2026, Cintas ha restituito 1,24 miliardi di dollari di capitale ai propri azionisti sotto forma di riacquisto di azioni proprie e dividendi., ha dichiarato: "Abbiamo registrato un altro trimestre positivo, contrainati da una crescita interessante in tutti i nostri segmenti di business, un margine operativo ai massimi storici e una solida generazione di cassa. Questi risultati riflettono l'esecuzione disciplinata della nostra strategia, i benefici dei nostri continui investimenti tecnologici e l'eccezionale impegno dei nostri dipendenti-partner nel servire i nostri clienti".Schneider ha concluso: "Guardando al resto dell'anno fiscale 2026, stiamo. Stiamo aumentando le nostre aspettative dida un intervallo compreso tra 11,06 e 11,18 miliardi di dollari a un intervallo compreso tra 11,15 e 11,22 miliardi di dollari e aumentando la nostra guidance sull'da un intervallo compreso tra 4,74 e 4,86 ??dollari a un intervallo compreso tra 4,81 e 4,88 dollari. Restiamo concentrati sull'eccellenza operativa e sull'attuazione della nostra strategia di allocazione equilibrata del capitale. Grazie alla nostra cultura aziendale differenziata, ai prodotti e servizi leader del settore e a un team di livello mondiale, Cintas è ben posizionata per garantire una crescita sostenibile e una creazione di valore a lungo termine per i nostri azionisti, clienti e tutti gli stakeholder".