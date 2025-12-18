Milano 17:35
44.463 +0,82%
Nasdaq 20:47
24.998 +1,42%
Dow Jones 20:47
47.961 +0,16%
Londra 17:35
9.838 +0,65%
Francoforte 17:35
24.199 +1,00%

Cintas Corporation, conti in forte crescita nel 2Q26 e target FY26 rivisti al rialzo

Finanza
Cintas Corporation, conti in forte crescita nel 2Q26 e target FY26 rivisti al rialzo
(Teleborsa) - Nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2026 Cintas Corporation ha registrato un fatturato di 2,80 miliardi di dollari, in aumento del 9,3% rispetto ai 2,56 miliardi del secondo trimestre dell'anno precedente. La crescita del fatturato nel trimestre è stata positivamente influenzata per lo 0,7% dalle acquisizioni. Il tasso di crescita organica, rettificato per gli impatti delle acquisizioni e delle fluttuazioni dei tassi di cambio, è stato dell'8,6%.

Il margine lordo è stato di 1,41 miliardi di dollari, in crescita del 10,6% rispetto agli 1,28 miliardi di dollari del periodo di confronto. Il margine lordo in percentuale sul fatturato è stato del 50,4%, superiore al 49,8% del secondo trimestre dell'anno precedente.

L'utile operativo è aumentato del 10,9%, attestandosi a 655,7 milioni di dollari, rispetto ai 591,4 milioni di dollari del secondo trimestre dell'anno precedente. L'utile operativo in percentuale sul fatturato è stato del 23,4%, rispetto al 23,1% del secondo trimestre dell'anno precedente.

L'utile netto è stato di 495,3 milioni di dollari, il 10,4% in più rispetto ai 448,5 milioni di dollari del secondo trimestre dell'anno precedente. L'utile per azione diluito (EPS) è stato di 1,21 dollari, in aumento dell'11,0% rispetto a 1,09 dollari del secondo trimestre dell'anno precedente.

Il 15 dicembre 2025, Cintas ha pagato un dividendo trimestrale complessivo di 180,7 milioni di dollari agli azionisti. Durante i primi sei mesi dell'anno fiscale 2026, Cintas ha restituito 1,24 miliardi di dollari di capitale ai propri azionisti sotto forma di riacquisto di azioni proprie e dividendi.

Todd M. Schneider, Presidente e Amministratore Delegato, ha dichiarato: "Abbiamo registrato un altro trimestre positivo, con ricavi record trainati da una crescita interessante in tutti i nostri segmenti di business, un margine operativo ai massimi storici e una solida generazione di cassa. Questi risultati riflettono l'esecuzione disciplinata della nostra strategia, i benefici dei nostri continui investimenti tecnologici e l'eccezionale impegno dei nostri dipendenti-partner nel servire i nostri clienti".

Schneider ha concluso: "Guardando al resto dell'anno fiscale 2026, stiamo rivedendo al rialzo la nostra guidance finanziaria per l'intero anno fiscale. Stiamo aumentando le nostre aspettative di fatturato annuo da un intervallo compreso tra 11,06 e 11,18 miliardi di dollari a un intervallo compreso tra 11,15 e 11,22 miliardi di dollari e aumentando la nostra guidance sull'utile per azione diluito da un intervallo compreso tra 4,74 e 4,86 ??dollari a un intervallo compreso tra 4,81 e 4,88 dollari. Restiamo concentrati sull'eccellenza operativa e sull'attuazione della nostra strategia di allocazione equilibrata del capitale. Grazie alla nostra cultura aziendale differenziata, ai prodotti e servizi leader del settore e a un team di livello mondiale, Cintas è ben posizionata per garantire una crescita sostenibile e una creazione di valore a lungo termine per i nostri azionisti, clienti e tutti gli stakeholder".
Condividi
```