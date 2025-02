TUTTOFOOD Milano 2025: oltre 90.000 visitatori e il 20% di espositori esteri per un'edizione da record

(Teleborsa) -accoglierà collettive internazionali e produttori da tutto il mondo, confermando la presenza di. Per i, tra cui un parterre di oltre 3.000 top buyer internazionali, sarà un viaggio nelle culture agroalimentari di tutto il mondo."Quella del 2025 sarà ricordata comedi TUTTOFOOD. A meno di 80 giorni dall’inizio della manifestazione, Fiere di Parma – che per la prima volta organizza quest’evento – trova nei numeri la conferma del suo obiettivo iniziale: enfatizzare in modo decisivo l’offerta espositiva internazionale del salone, trasformandolo in un punto di riferimento per il sourcing globale di prodotti food & beverage". Così ha esordito, che a Dubai, tappa del roadshow internazionale di promozione di TUTTOFOOD "The Italian Aperitivo" partito nel 2024 e che ha toccato le principali capitali mondiali, ha parlato davanti ad una platea di imprenditori locali, buyer internazionali, TPO (Trade Promotion Organisations), giornalisti locali e stakeholder di rilievo in occasione di un evento organizzato da Fiere di Parma e Consorzio del Parmigiano Reggiano, presente all’evento con Alessandro Cagnolati, Trade Marketing Specialist del Consorzio, in vece del Presidente Nicola Bertinelli.Quello deglisecondo i dati forniti da ICE Agenzia, rappresentata all’evento dal suo Presidente, Matteo Zoppas, le esportazioni italiane nel Paese sono aumentate del 6% nei primi mesi del 2024, per un valore totale di circa 344 milioni di euro. Un incremento che mette in evidenza la domanda crescente di prodotti italiani, dovuta anche alla reputation positiva del nostro Paese per qualità, innovazione e artigianalità.anche la richiesta di bevande, liquidi alcolici e aceti, ha avuto un’impennata notevole, del 32%, che ha portato il valore totale delle esportazioni a 29 milioni di euro e assicurato all’Italia il sesto posto tra gli esportatori in questa categoria merceologica. Infine, anche i prodotti da forno hanno registrato un incremento positivo del 23%, raggiungendo quota 55 milioni di euro di esportazioni e portando l’Italia quasi sul podio dei principali esportatori di questi prodotti (quarto posto).Tra le prime collettive internazionali che hanno confermato la loro presenza a TUTTOFOOD 2025, si segnalano la Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation, la Egyptian Exporters Association – Expolink, gli spagnoli Instituto Castilla y León e Landaluz Central de Servicios SL (con focus sulle specialità regionali castigliane e andaluse), la SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu dalla Slovacchia, la Switzerland Global Enterprise e la Trade Development Company JSCdall’Uzbekistan. Tra i Paesi europei meglio rappresentati rientreranno Spagna, Germania, Paesi Bassi, Belgio e Francia che, sommati tra loro, coprono il 50% della quota relativa e offrono al visitatore internazionale una chiara visione d’insieme del panorama agroalimentare continentale. Interessante anche: tra queste, spiccano il Nord Africa (con l’Egitto in prima fila), il Sud-Est asiatico e l’Estremo Oriente (con ampie partecipazioni da Cina, Taiwan, Corea del Sud e Indonesia), così come il resto dell’Asia (con l’India massima rappresentante) e l’immancabile presenza delle aziende statunitensi.