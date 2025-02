UE approva 920 milioni di euro di aiuti tedeschi per impianto chip di Infineon

Infineon

(Teleborsa) - Laha, ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato, unaper la costruzione di un nuovo stabilimento di produzione di semiconduttori a Dresda. La misura consentirà adi completare il progetto MEGAFAB-DD che sarà in grado di produrre un'ampia gamma di diversi tipi di chip.Questo nuovo stabilimento di produzione porterà una capacità produttiva flessibile all'UE e rafforzerà così la sicurezza dell'approvvigionamento, la resilienza e l'autonomia tecnologica dell'Europa nelle tecnologie dei semiconduttori,e negli orientamenti politici per la Commissione europea 2024-2029.L'aiuto assumerà la forma di una sovvenzione diretta fino a 920 milioni di euro a Infineon per sostenere il suo. Nell'ambito della misura, Infineon ha accettato di: garantire che il progetto porti effetti positivi più ampi alla filiera dei semiconduttori dell'UE; investire nella ricerca e nello sviluppo della prossima generazione di chip in Europa; contribuire alla preparazione alla crisi impegnandosi a implementare ordini prioritari in caso di carenza di fornitura in linea con il Regolamento europeo Chips Act; efornire accesso alla sua nuova struttura a PMI e organizzazioni di ricerca per test e prototipazione."La misura tedesca da 920 milioni di euro approvata oggi supporta una megafab all'avanguardia a Dresda - ha commentato, Vicepresidente esecutivo per la transizione pulita, giusta e competitiva - Questo progetto sosterrà lo sviluppo di un'economia digitale forte e resiliente in Europa e garantirà una fornitura sicura di semiconduttori per l'industria, limitando al contempo qualsiasi potenziale distorsione della concorrenza".