Francoforte: profondo rosso per Infineon

(Teleborsa) - Retrocede molto la compagnia hi-tech tedesca
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,03%.
Lo scenario su base settimanale di Infineon
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico del produttore di chip
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 37,44 Euro con area di resistenza individuata a quota 38,09. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 37,04.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)