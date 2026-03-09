Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:43
24.664 +0,09%
Dow Jones 19:43
47.168 -0,70%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Francoforte: profondo rosso per Infineon

Migliori e peggiori
Francoforte: profondo rosso per Infineon
(Teleborsa) - Retrocede molto la compagnia hi-tech tedesca, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,03%.

Lo scenario su base settimanale di Infineon rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario tecnico del produttore di chip mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 37,44 Euro con area di resistenza individuata a quota 38,09. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 37,04.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
