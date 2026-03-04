Milano 14:43
Francoforte: Infineon, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la compagnia hi-tech tedesca, che tratta in rialzo del 4,83%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Infineon, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico del produttore di chip segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 42,42 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 44,38. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 41,14.

