Francoforte: Infineon, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la compagnia hi-tech tedesca
, che tratta in rialzo del 4,83%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Infineon
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico del produttore di chip
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 42,42 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 44,38. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 41,14.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)