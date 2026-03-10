Milano 13:28
44.887 +1,96%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:28
10.385 +1,32%
Francoforte 13:28
23.845 +1,86%

A Francoforte corre Infineon

(Teleborsa) - Ottima performance per la compagnia hi-tech tedesca, che scambia in rialzo del 5,33%.

L'andamento di Infineon nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Analizzando lo scenario del produttore di chip si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 40,68 Euro. Prima resistenza a 41,25. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 40,34.

A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa
