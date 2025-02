Air Liquide aumenta ed estende i suoi obiettivi di margine operativo

Air Liquide

(Teleborsa) -, società francese attiva nella produzione di gas, ha comunicato che isi sono attestati a 27.058 milioni di euro nel 2024 e hanno registrato una crescita comparabile del +2,6% rispetto al 2023. Ilha raggiunto i 5.391 milioni di euro nel 2024, con un aumento del +6,4%.L'si è attestato a 3.306 milioni di euro nel 2024, mostrando una crescita del +7,4%. L'è ammontato a 3.466 milioni di euro, in aumento del +4,4% (+11,5% escludendo l'impatto valutario)."Nel 2024, il nostro Gruppo ha ottenuto una, caratterizzata in particolare da un miglioramento record del nostro margine operativo escluso l'impatto energetico, nonché dalla crescita delle vendite su base comparabile, in un contesto macroeconomico debole", ha commentato il"Sulla base di questo miglioramento record e fiduciosa nelle sue prospettive, Air Liquide annuncia oggi che sta, puntando ora a un aumento di +200 punti base per il periodo 2025-2026, che rappresenta un aumento totale senza precedenti di +460 punti base escluso l'impatto energetico in cinque anni (2022-2026)", ha aggiunto.