Cairo Communication, OPA parziale sul 18% del capitale a 2,9 euro per azione

Cairo Communication

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e capofila di un gruppo di aziende che operano nel settore editoriale, ha deciso di promuovere un'offerta pubblica di acquistosu massime 24.194.987 azioni proprie, rappresentative delLa società pagherà unper ciascuna azione portata in adesione all'offerta. Il Corrispettivo incorpora un premio pari a: l'8,7% rispetto al prezzo ufficiale alla data del 20 febbraio 2025; e il 13,3%, 17,6%, 25,0% e 31,1% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali, rispettivamente, nel mese precedente e nei precedenti 3 mesi, 6 e 12 mesi precedenti. L'L'offerta è rivolta indistintamente a tutti i titolari di azioni e. In caso di adesioni all'offerta per un quantitativo di azioni complessivamente superiore al numero massimo di azioni oggetto dell'offerta, si farà luogo al riparto secondo il metodo proporzionale.Con la promozione dell'offerta, la società intende acquisire azioni proprie al fine di. La riduzione del numero di azioni della società in circolazione all'esito dell'offerta determinerà infatti una riduzione del costo medio del capitale per la società e, a parità di utile complessivo, un aumento dell'utile per azione, mantenendo un'adeguata quota di flottante e una solida struttura del capitale. L'offerta consentirà altresì agli azionisti di beneficiare – in condizioni di parità di trattamento – di una temporanea maggiore liquidità del proprio investimento, a un prezzo certo.Cairo Communication sottolinea che il CdAdell'assemblea dei soci che sarà convocata per approvare, tra l'altro, il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, laordinario o la distribuzione di riserve.hanno comunicato all'offerente la propriaall'offerta.L'offerta, fermo restando che l'assemblea straordinaria degli azionisti della società potrà deliberare l'annullamento delle azioni proprie che saranno nel portafoglio della società.