Casta Diva, Banca Finnat conferma Buy: benefici da sinergie e grandi eventi

Casta Diva Group

(Teleborsa) - Banca Finnat ha confermatoper azione) e) sul titolo(CDG), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo, dopo che ha comunicato i ricavi preconsuntivi consolidati proforma relativi all'esercizio 2024. Nel dettaglio, gli stessi hanno raggiunto 123,4 milioni di euro, in crescita del 10,7% rispetto a 111,5 milioni dell'esercizio precedente e del 2,3% rispetto al "Piano industriale 2023-2026".Tali ricavi beneficiano sia dell'importante crescita organica registrata dal Gruppo nell'esercizio sia delle acquisizioni avvenute nel corso del2024 (Artificio Italiano Srl ribattezzata Casta Diva Art & Show e First Class Srl). Il Gruppo, rafforzando la propria presenza nel settore degli eventi e segnando il proprio ingresso in nuovi ambiti quale quello Pharma.Alla luce di tali risultati, Banca Finnat conferma il giudizio positivo sul titolo e sulla strategia di crescita del Gruppo. Quest'ultimo prevede possa beneficiare integralmente, dal corrente esercizio, delle sinergie e dei vantaggi competitivi generati dall'ampliamento del proprio perimetro di consolidamento nonché dalla(es. Cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026).