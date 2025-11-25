Casta Diva Group, CdA delibera aumento di capitale riservato da 967 mila euro

Casta Diva Group

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società quotata su Euronext Growth Milan, attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione e della produzione di contenuti creativi, ha deliberato di dare parziale esecuzione alla delega conferita dall’Assemblea dei Soci in data 29 giugno 2021 e, per l’effetto, di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in via scindibile, per l’importo di massimi Euro 967.200,00, comprensivi di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di massime n. 620.000 nuove azioni a voto plurimo Casta Diva Group, prive dell’indicazione del valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione con godimento regolare.L'Aumento di Capitale è riservato al socio di maggioranza Reload, all’amministratore delegato e ad alcuni dipendenti e manager del gruppo con finalità di supporto del percorso di crescita della Società e di fidelizzazione delle risorse.L'Aumento di Capitale viene proposto in sottoscrizione a unper ciascuna Nuova Azione. Il Prezzo è stato determinato utilizzando come criterio base di riferimento la media ponderata dei prezzi di chiusura del titolo Casta Diva Group degli ultimi 3 mesi precedenti la data del 25 novembre 2025.