Edilizia, sindacati: rinnovato Ccnl Ance-Coop: incremento sui minimi del 18%

(Teleborsa) - Aumento salariale, regolarità, trasparenza ed affidabilità dell’intero settore. Si è conclusa questo pomeriggio la partita per ildel. Dopo l’intesa raggiunta sulla parte economica lo scorso 28 gennaio, arriva l’ok per la parte normativa con l’approvazione dellae la. Ledell’edilizia (Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro, FenealUil, Filca Cisl e Fillea-Cgil) hanno firmatoche verrà validata dalle assemblee dei lavoratori entro il 20 marzo 2025.L’previsto al secondo livello è di 210 euro con un. Il contratto che scadrà il 30 giugno 2028, si completa con gli: su catalogo formativo nazionale, sorveglianza sanitaria, istanze del settore, premialità, denuncia unica edile ed F24 con lavori della Commissione entro sei mesi, trasferta nazionale, lavoro straordinario, non sovrapponibilità dei cicli contrattuali, prevedi e commissione classificazione.Di notevole interesse la definizione dellaed: elementi dirimenti sia in termini di semplificazione, che di ulteriore contrasto al lavoro irregolare. Difatti come si legge nella nota congiunta di Fenealuil, Filca Cisl e Fillea Cgil "la denuncia unica oltre a promuovere la regolarità, garantisce maggioreeddell’intero settore nei confronti dei soggetti terzi e delle Pubbliche Amministrazioni. Si tratta di un modello telematico che l’impresa deve inviare mensilmente alla cassa edile e che contiene i dati riferiti al cantiere e all’operaio, dichiarando le ore lavorate e le ore non lavorate con campi bloccanti che impediscono le cd ‘sottodenunce’ (ore dichiarate inferiori alle lavorate), erogazione dell’evr, applicazione contrattuale".Inoltre, "la denuncia semplifica gli adempimenti e aumenta la capacità di controllo e di intervento del sistema rispetto alle irregolarità, generando economie per le imprese, lotta ale allae strumenti di tutela contrattuale per i lavoratori. In particolare, il modello di denuncia unica presso leè finalizzato ridurre in maniera significativa gli effetti negativi, a danno dei lavoratori e delle imprese regolari, derivanti dai fenomeni sempre più diffusi di evasione ed elusione contributiva".Altro elemento di novità del ccnl è stabilito dalche realizza "un ulteriore passo avanti – spiegano le sigle sindacali – nella direzione della semplificazione e automatizzazione dei processi. Consentirà alle imprese, tramite l’implementazione di un apposito applicativo, di ridurre il numero degliche saranno svolti soltanto nei confronti della cassa edile del territorio presso il quale ha sede l’azienda, garantendo maggiore funzionalità del sistema e maggiore capacità di controllo della corretta applicazione contrattuale nei confronti dei lavoratori".