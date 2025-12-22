Brillante Tokyo insieme al resto dell'Asia

Tokyo

(Teleborsa) - Avvio di settimana in rialzo per la borsa disulla scia dei guadagni messi a segno dal settore tecnologico, venerdì a Wall Street, grazie al rinnovato ottimismo sull'intelligenza artificiale, mentre lo yen ha viaggiato vicino ai minimi storici contro l'euro e il franco svizzero, poiché i tassi di interesse più elevati hanno aumentato la pressione sul debito pubblico giapponese.Tonici anche gli altri mercati azionari asiatici con la Banca centrale cinese che ha mantenuto invariati i tassi di interesse di riferimento sui prestiti, a 1 e 5 anni, rispettivamente al 3% e al 3,5%.L'indice giapponesetermina in deciso rialzo dell'1,85%; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa, che arriva all'1,51%.Sulla parità(+0,08%); su di giri(+2,07%).Poco sopra la parità(+0,57%); con analoga direzione, positivo(+0,92%).Giornata fiacca per l', che tratta in ribasso dello 0,21%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,05%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,04%.Il rendimento per l'è pari 2,08%, mentre il rendimento deltratta 1,84%.