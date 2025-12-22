Milano 9:08
44.738 -0,04%
Nasdaq 19-dic
25.346 0,00%
Dow Jones 19-dic
48.135 +0,38%
Londra 9:08
9.864 -0,33%
24.320 +0,13%

Brillante Tokyo insieme al resto dell'Asia

La banca centrale cinese lascia i tassi invariati

(Teleborsa) - Avvio di settimana in rialzo per la borsa di Tokyo sulla scia dei guadagni messi a segno dal settore tecnologico, venerdì a Wall Street, grazie al rinnovato ottimismo sull'intelligenza artificiale, mentre lo yen ha viaggiato vicino ai minimi storici contro l'euro e il franco svizzero, poiché i tassi di interesse più elevati hanno aumentato la pressione sul debito pubblico giapponese.

Tonici anche gli altri mercati azionari asiatici con la Banca centrale cinese che ha mantenuto invariati i tassi di interesse di riferimento sui prestiti, a 1 e 5 anni, rispettivamente al 3% e al 3,5%.

L'indice giapponese Nikkei 225 termina in deciso rialzo dell'1,85%; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa Shenzhen, che arriva all'1,51%.

Sulla parità Hong Kong (+0,08%); su di giri Seul (+2,07%).

Poco sopra la parità Mumbai (+0,57%); con analoga direzione, positivo Sydney (+0,92%).

Giornata fiacca per l'euro contro la valuta nipponica, che tratta in ribasso dello 0,21%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro nei confronti della divisa cinese, che sta facendo un moderato -0,05%. Seduta trascurata per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che mostra un timido -0,04%.

Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese è pari 2,08%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,84%.
