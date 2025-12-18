IGD, mandato di gestione su portafoglio di oltre 40 asset da Coop Alleanza 3.0

IGD SIIQ

(Teleborsa) -, uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare retail e società quotata su Euronext STAR Milan, ha sottoscritto una supporto delletra centri commerciali, ipermercati e supermercati. Coop Alleanza 3.0 affiderà a IGD i mandati di gestione sia direttamente, sia attraverso gli organismi di gestione preposti, secondo una timeline progressiva dal 2026 al 2028.IGD amplia così l'attività della Business Unit Asset Services for Third Parties, dedicata proprio alla gestione di asset di proprietà di terzi, in linea con la strategia delineata nel Piano Industriale 2025-2027. Si prevede che a regime l'accordo generiInoltre, nell'ambito dell'accordo,, per un importo di 10,5 milioni di euro, già in uso a Coop Alleanza 3.0, con la quale ha stipulato un contratto di locazione di lunga durata. L'asset sarà sottoposto a un intervento di ampliamento, che prevede anche l'inserimento a cura e spese di Coop Alleanza 3.0 di impianti speciali per la conservazione e lo stoccaggio di prodotti a temperature controllate, fondamentali nella logistica per la GDO. IGD si impegna a rimborsare i costi dell'ampliamento, entro un cap fissato a 16 milioni di euro, al collaudo degli impianti realizzati nella nuova porzione, previsto non più tardi di giugno 2027. Il canone di locazione avrà un importo di 825.000 euro annui fino al rimborso dei costi da parte di IGD, per poi passare a un totale annuo pari a 1.980.000 euro, mediante la sottoscrizione di un contratto di locazione della durata di 18 anni senza facoltà di recesso."Questa operazione ci consente di, un'attività non capital intensive, che ci permette di attrarre nuovi talenti e al contempo favorire le crescite interne - ha commentato l'- Inoltre, l'ampliamento del network degli asset gestiti favorirà l'attività di leasing sia negli immobili di terzi che di quelli di proprietà".