Ex Ilva, Urso: a breve assegnazione. Fim-Cisl: priorità sono piano industriale e impatto occupazionale

(Teleborsa) - Ilha convocato iper proseguire il confronto sulla Cigs per l'ex Ilva. L'incontro – secondo quanto riferito da fonti sindacali – è stato fissato per il 28 febbraio alle ore 12. Intanto il ministro delle Imprese e del made in Italy,, ha dichiarato che "nelle prossime ore, verosimilmente già nella prossima settimana, sapremo a chi sarà assegnato quello che potrà diventare il più grande impianto siderurgico green d'Europa".Parole che però non ha rassicurato i sindacati. "Le dichiarazioni del Ministro Urso sulla definizione del possibile acquirente dell'ex-Ilva non risolvono le nostre principali preoccupazioni. Per noi la priorità resta ile il suo, più che la curiosità di conoscere il nome dell'imprenditore a cui verrà assegnato il sito", ha commentato in una nota il segretario generale Fim Cisl,"Ribadiamo con forza la necessità di unaurgente ada parte del Governo che ci aspettiamo già da ora. È fondamentale aprire un confronto a tutto campo per ottenere garanzie precise sul futuro industriale e occupazionale di tutti i lavoratori, sia quelli attualmente impiegati in Acciaierie d'Italia che quelli in Ilva AS – ha aggiunto –. L'attenzione deve essere rivolta anche all'e agli investimenti indispensabili per il rilancio produttivo, il funzionamento dei tre altiforni, la valorizzazione delle aree a freddo e la transizione verso una produzione green, attraverso il processo die l'introduzione dei forni elettrici".Uliano ha anche ribadito la necessità che lomantenga "unaper garantire il rilancio del sito produttivo, la sostenibilità ambientale, il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, nonché un flusso finanziario adeguato a sostenere gli investimenti necessari per il funzionamento degli impianti".