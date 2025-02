Intelligenza Artificiale, imprese e PA: Luiss rafforza collaborazione con Fastweb+Vodafone

(Teleborsa) - "L’intelligenza artificiale generativa nel mondo delle imprese e della PA" . Questo il titolo del convegno che si è svolto a Roma presso l’Università Luiss. L’incontro è stata occasione per l’università di rafforzare la collaborazione con, nell’ambito della cattedra inUna partnership lanciata nel novembre 2023, che punta a creare sinergie tra mondo dell’alta formazione, soggetti pubblici e privati per fare ecosistema tra mondo della ricerca, player economici, imprese e pubblica amministrazione. L’obiettivo principale è quello di sfruttare i benefici dell’intelligenza artificiale, tenendo conto delle implicazioni etiche, normative e sul mercato del lavoro, per supportare le piccole e medie imprese in questa rivoluzione epocale.Da una recente indagine di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici (Csit) - ha spiegato, Fastweb+Vodafone Chair in Cybersecurity and Digital transformation alla Luiss - emerge che laassociati all'uso dell'IA generativa (52%)."Sull’intelligenza artificiale generativa le PMI risultano svantaggiate perchè faticano a mettere in piedi quei meccanismi di mitigazione del rischio che oggi sono più che mai essenziali","Rinnovare la cattedra Fastweb+Vodafone significa mantenere aperto questo spazio di collaborazione congiunto tra Università, mondo delle imprese e ricerca, per porsi delle domande che aiutino le imprese e i futuri manager a governare le complessità e le incertezze che l’ambiente pone", ha concluso., sottolinea che "grazie a questo lavoro congiunto riusciamo non solo a formare le nuove generazioni sui temi fondamentali della cybersecurity, ma anche perché incontri come questo sono importanti per condividere con tanti stakeholders opinioni diverse e cominciare a diffondere una cultura dell’intelligenza artificiale che sia sana e sostenibile".L’incontro, che ha messo al centro i diversi temi e prospettive sul futuro dell’IA, ha visto come protagonisti, Dean Luiss School of Government,, Presidente Copasir,, vicepresidente delegazione italiana presso l’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa,, Direttore Generale Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale,, Presidente Luiss School of Law,, Vicepresidente con delega alla Trasformazione digitale, Confindustria Csit, e, Amministratore deleato Fastweb+Vodafone."L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando ogni settore e Fastweb + Vodafone è impegnata a fornire le migliori tecnologie per accelerare questa trasformazione", afferma Walter Renna, che ha colto l’occasione per annunciare unper supportare le imprese nello sviluppo e nella messa in produzione diIl protocollo d’intesa firmato tra le parti permetterà alle aziende e agli enti di ricerca di passare con continuità dalla fase di test e sperimentazione gestita con Cineca a quella operativa,avanzate e le soluzioni cloud ad alte prestazioni garantite dal. "Grazie a questa collaborazione con Cineca, le aziende, incluse le Pmi, potranno contare su un percorso fluido e sicuro per trasformare i propri progetti Ai in soluzioni operative di successo", ha spiegato l’Ad."La strategia europea sull’intelligenza artificiale vuole promuovere la creazione di filiere dell’AI, che vadano dallo sviluppo di nuove soluzioni fino alle applicazioni finali. la collaborazione tra Cineca e Fastweb + Vodafone si sviluppa esattamente con tali obiettivi: confido che possa rivelarsi preziosa per rafforzare l’innovazione e la competitività del nostro Paese", ha sottolineato