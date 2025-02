Altea Green Power, Intesa incrementa target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Altea Green Power

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 11,4 euro) ilsu, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nello sviluppo e realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabili, confermando la" visto l'upside potenziale dell'84%.Gli analisti scrivono che i risultati del 2024 hanno mostrato unper Altea Green Power sia a livello di fatturato (+118% anno su anno) che di EBITDA (+200% anno su anno), con il margine corrispondente in aumento a un record del 62%. I risultati convalidano, sottolineano, la strategia del management di assumere una posizione avanzata nel nascente mercato italiano dello storage BESS. Il solido backlog e la pipeline di co-sviluppo raddoppiata migliorano la visibilità sugli obiettivi confermati per il 2025-28.Il management ha, introducendo una nuova guidance quantitativa per quest'anno, suggerendo un altro forte risultato annuale (superiore al 35% di crescita a metà dell'intervallo), con oltre il 55% basato su contratti già firmati e da eseguire tempestivamente. Altea continuerà a investire nella pipeline di co-sviluppo BESS e l'inflessione del flusso di cassa dovrebbe finalmente iniziare a mostrarsi dal 2026, rafforzata da ulteriori completamenti di autorizzazione.Intesa Sanpaolo ha rivisto le stime di fatturato 2025-26, rispettivamente del +14% e del +9%, in linea con il punto medio dell'intervallo di guidance 2025. Inoltre, ha, rispettivamente del +12% e del +2%, ipotizzando che il margine di quest'anno rimarrà sopra il 60% come previsto.