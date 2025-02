Casta Diva, ValueTrack alza fair value con espansione in eventi medici e celebrativi

Casta Diva Group

(Teleborsa) - ValueTrack ha incrementato aper azione (dai precedenti 2,55 euro) ilsul titolo(CDG), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo, dopo la pubblicazione dei ricavi preliminari per il 2024 Gli analisti scrivono che CDG ha chiuso il 2024 con una crescita del 10,7% anno su anno, raggiungendo i 123,4 milioni di euro, alimentata in gran parte da M&A, poiché i dati preliminari includono anche il contributo FY di Artificio Italiano e First Class, acquisiti a fine anno. Ildi CDG, evidenziando le vittorie in eventi chiave (ad esempio, le Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026) e M&A strategiche, rafforzando la sua posizione di mercato in segmenti ad alto potenziale.Nel 2024, CDG hache conta già 5 importanti accordi in circa 2 anni, investendo oltre 18 milioni di euro a multipli di valutazione altamente interessanti (0,3x EV/Vendite, 1,9x EV/EBITDA). Le ultime aggiunte sono (i) Artificio Italiano (1 milione di euro di ricavi FY23, agenzia specializzata in grandi eventi celebrativi in ??tutto il mondo) e (ii) First Class (7,5 milioni di euro, specialista in congressi medico-scientifici per aziende farmaceutiche). L'M&A "rimane un pilastro fondamentale per un ulteriore consolidamento, espansione internazionale (Asia, Medio Oriente), diversificazione del mercato finale (grande distribuzione, moda, farmaceutica) e innovazione di eventi e produzione di contenuti basata sull'intelligenza artificiale", viene sottolineato.Nel complesso, le stime riviste di ValueTrack mantengono le precedenti previsioni FY24, ma il nuovo perimetro include anche Artificio Italiano e First Class. Il fatturato FY25-26 rimane in gran parte invariato, così come l'EBITDA-EBIT rettificato. I margini e l'indebitamento netto sono maggiormente influenzati dalla revisione della crescita organica e dai deflussi di cassa correlati a M&A. Nel 2026, ora prevede:a 138,6 milioni di euro, circa il 9% al di sotto degli obiettivi CDG;di 14,5 milioni di euro, ovvero il 10,5% del VoP;di 2,5 milioni di euro, dopo 3,7 milioni di euro nei dividendi cumulati 2024-26."Con CDG che viene scambiata con uno sconto di circa il 60% sui multipli FY25E-26, il nostro fair value suggerisce un potenziale rialzo di 2,3 volte, rafforzando la nostra opinione che il", si legge nella ricerca.