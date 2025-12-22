DHH, ValueTrack aggiusta fair value: ABB a premio supporta prossimi M&A

(Teleborsa) - ValueTrack ha abbassato a 28,90 euro
per azione (dai precedenti 29,30 euro, per tenere conto della piccola diluizione derivante dall'aumento di capitale) il fair value
su DHH
, società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce infrastrutture per gestire siti web, app, e-commerce e applicazioni SaaS. Al fair value, DHH verrebbe scambiata a circa 11,4x e 9,2x EV/EBITDA per il 2025-26, in linea con le mediane del gruppo di riferimento.
Il 19 dicembre
, DHH ha completato con successo un aumento di capitale
tramite un'operazione di accelerated bookbuilding riservata a investitori istituzionali. L'intera operazione ha coinvolto 354.916 azioni, di cui 324.916 di nuova emissione (circa l'82% del totale delle azioni collocate), raccogliendo circa 8,2 milioni di euro (circa 7,5 milioni di euro di capitale primario). Il collocamento ha visto la partecipazione, in qualità di anchor investor, di Alkemia SGR e NextStage AM. L'operazione ha inoltre incluso una vendita secondaria di 30.000 azioni da parte dell'azionista esistente Matija Jekovec.
"L'ABB di successo conferma il forte interesse degli investitori istituzionali per l'equity story
di DHH, aumentando al contempo il flottante, la liquidità e la flessibilità finanziaria per supportare la crescita trainata da M&A", si legge nella ricerca.
Per il periodo 2025-27
, ValueTrack prevede
Per il periodo 2025-27, ValueTrack prevede: i) che il VoP raggiunga i 60,1 milioni di euro (CAGR 24-27 del 17,4%; circa 9% organico + M&A mirate); ii) EBITDA e margini EBIT a circa il 30,6% e il 17,5% entro il 2027; iii) un EBITDA cumulato di circa 49 milioni di euro che compensa ampiamente oltre 25 milioni di euro di investimenti cumulati e un cash out M&A previsto di 13-13,5 milioni di euro, portando la liquidità netta a circa 4,6 milioni di euro entro il 2027.