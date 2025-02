Dl bollette, CdM slitta: Meloni chiede "misure più efficaci"

(Teleborsa) - Verso lo slittamento a venerdì mattina - anzichè domani - alle 10 della riunione del Consiglio dei ministri che avrebbe dovuto approvare, tra l'altro,condo quanto si apprende, il provvedimento sulle bollette non sarebbe ancora pronto per problemi di copertura finanziaria e per la necessità di limare alcune disposizioni che contrasterebbero con il Pnrr.La Presidente del Consiglio,avrebbe infatti ritenuto "non soddisfacente" la bozza predisposta dalle amministrazioni per affrontare il caro energia. Ha chiesto, per questo, di "approfondire" ulteriori misure e ha deciso di rinviare il Consiglio dei Ministri di domani a venerdì 28 febbraio. Obiettivo del Presidente del Consiglio è dare una rispostafamiglie e imprese, con una particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili.la decisione della Presidente del Consiglio,di rimandare il decreto sulle bollette perchè non soddisfacente". La Premier Meloni - si legge nella nota - è sulla stessa posizione del Codacons, considerato che la nostra associazione solo due giorni fa non solo aveva definito inadeguati i provvedimenti del decreto sul caro-bollette, ma aveva chiesto al governo misure più efficaci per risolvere realmente l’emergenza energia.condivida le nostre critiche e le nostre osservazioni, ma il governo deve agire tempestivamente per evitare nuovi rialzi delle tariffe e per abbattere le bollette di luce e gas pagate da famiglie e imprese, perchè il caro-energia rischia di avere ripercussioni enormi sulla nostra economia e di far perdere al nostro Paese competitività rispetto al resto d’Europa"– conclude il? Codacons.Intanto, sul caro bollette arriva la. Disaccoppiare il prezzo dell'energia da quello del gas "che è il più fluttuante e il più caro" e "acquirente unico pubblico" per calmierare i prezzi: sono le due proposte principali del Pd contro il caro bollette presentate oggi viao. "Noi – dice la segretaria dem - mettiamo a disposizione delle maggioranza le nostre proposte