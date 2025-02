Eni sigla tre accordi con Emirati per data center, interconnessioni elettriche e minerali critici

(Teleborsa) - Nell'ambito del, lanciato in occasione della visita di Stato del Presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Mohamed bin Zayed al Nahyan,per rafforzare la sua collaborazione nel campo dell'energia e non solo.L’Amministratore Delegato di Eniha siglato oggi tre accordi dicon società emiratine nell’ambito dello sviluppo di, dell'tra Albania e Italia e dei"La nostra partnership con gli Emirati Arabi Uniti testimonia l'impegno comune per un futuro di energia sostenibile, facendo leva sull'innovazione e la collaborazione in settori chiave. - ha sottolineato Descalzi - Insieme ad aziende leader del Paese realizzeremo iniziative in ambiti essenziali per la transizione energetica come i data center alimentati da blue power, un modello capace di rispondere alla crescente richiesta di capacità computazionale sostenibile dovuta allo sviluppo dell'Intelligenza Artificiale. Una cooperazione strategica che sottolinea il nostro impegno nel guidare il progresso tecnologico e contribuire alla sicurezza energetica su scala globale".Eni ha siglato, un importante fondo dedicato a i, e, un gruppo leader globale nella Intelligenza Artificiale basato a Dubai, una Lettera d’Intenti per laall'avanguardia per immagazzinare, elaborare e gestire grandi quantità di dati, con una capacità IT fino a 1 GW. Questi impianti verranno, alimentata a gas naturale ed a basse emissioni di carbonio, con relativa cattura-stoccaggio di CO2. Il primo progetto allo studio riguarda, dove è già presente il Green Data Center di Eni, e prevede lo sviluppo in due fasi di fino a 500 MW di capacità IT (pari all’attuale installato Italia), da alimentare con una nuova centrale elettrica dedicata, con cattura e conferimento della CO2 presso l’hub CCS di Ravenna.Eni ha poi firmato un, leader emiratina nell'energia green, e, specializzata nellaper la definizione diin Italia per l'energia rinnovabile generata in Albania con una capacità fino a 3 GW, trasmessa in Italia tramite una interconnessione sottomarina di 1 GW tra l'Albania e l'Italia. L’accordofirmato ad Abu Dhabi a gennaio 2025 tra i Governi di Italia, Albania e UAE.Infine,, fondo sovrano globale con focus sulle infrastrutture critiche e sulle catene di approvvigionamento, hanno firmato unper collaborare nella rL'accordo mira a rafforzare la sicurezza e la resilienza della catena di approvvigionamento dei minerali critici sia per l'Italia che per gli EAU.