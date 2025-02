Lavoro, INPS: "In Italia tasso di occupazione femminile al 52,5% e gap retributivo"

(Teleborsa) - Sono ancora rilevanti le condizioni di svantaggio delle donne nel nostro Paese, nell'ambito lavorativo, familiare e sociale. Questo è quanto emerge dalche contiene dati particolarmente significativirelativi alla presenza delle donne nel mercato del lavoro e nei percorsi di istruzione, ai livelliretributivi e pensionistici, agli strumenti di sostegno al lavoro di cura, alla violenza di genere.Nel 2023, ilsi è attestato al 52,5%, rispetto al 70,4% degli uomini, evidenziando un divario di genere significativo pari al 17,9 punti percentuali. Inoltre, le assunzioni femminili hanno rappresentato solo il 42,3% del totale.Anchein quanto solo il 18% delle assunzioni di donne sono a tempo indeterminato a fronte del 22,6% degli uomini. Le lavoratrici con unsono il 64,4% del totale e anche ilè prevalentemente femminile, rappresentando il 15,6% degli occupati, rispetto al 5,1% dei maschi.Ilrimane un aspetto critico, con le donne che percepiscono stipendiinferiori di oltre venti punti percentuali rispetto agli uomini. In particolare, fra i principali settorieconomici, la differenza è pari al 20% nelle attività manifatturiere, 23,7% nel commercio, 16,3% neiservizi di alloggio e ristorazione, 32,1% nelle attività finanziarie, assicurative e servizi alle imprese.Appenamentre tra i quadri il genere femminile rappresenta solo il 32,4%.Per quanto riguarda ilnel 2023 le donne hanno superato gli uomini sia tra i diplomati (52,6%) sia tra i laureati (59,9%), ma questa superiorità nel percorso di studi non si traduce in una maggiore presenza nelle posizioni di vertice nel mondo del lavoro.Nel 2023, le giornate di congedo parentale utilizzate dalle donne sono state 14,4 milioni, contro appena 2,1 milioni degli uomini. L'offerta di asili nido rimane insufficiente, con solo l'Umbria, l'Emilia Romagna e la Valle d'Aosta che raggiungono o si avvicinano all'obiettivo dei 45 posti nido per 100 bambini 0-2 anni.Leevidenziando una problematica ancora radicata. Il, erogato dall'INPS alle donne vittime di violenza in ambito familiare, nel 2021 ha coinvolto 2.418 donne, mentre negli anni successivi, per mancanza di risorse, sono stati confermati i trattamenti solo nelle regioni Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia (circa 233 in tutto nel 2023) grazie a risorse regionali.Per quanto concerne lesebbene le donne siano numericamente superiori tra i beneficiari di pensioni, essendo 7,9 milioni le pensionate rispetto ai 7,3 milioni di pensionati, permangono significative differenze negli importi erogati. Nel lgli importi medi delle pensioni di anzianità/anticipate e di invalidità per le donne sono rispettivamente del 25,5% e del 32% inferiori rispetto a quelli degli uomini, mentre nel caso delle pensioni di vecchiaia il divario raggiunge il 44,1%. Questi dati sono il riflesso di unaLe donne prevalgono numericamente nelleIl numero limitato delle donne che beneficiano della(solo il 27% fra i lavoratori dipendenti privati e il 25,5% fra i lavoratoriautonomi) evidenzia le difficoltà delle donne a raggiungere gli alti requisiti contributivi previsti, a causa della discontinuità che caratterizza il loro percorso lavorativo."Affrontare il problema delle discriminazioni di genere – spiega– significa agire su tutte le dimensioni del problema, che riguardano il mercato del lavoro e i modelli organizzativi nel lavoro, la rete dei servizi, la dimensionefamiliare e quella culturale. Viene pertanto chiamata in causa la responsabilità e l'impegno di tutti gli attori istituzionali, politici e associativi per far sì che i timidi passi avanti che si sono registrati in questi anni, diventino al più presto l'affermazione di una piena condizione di parità, rimuovendo gli ostacolo che ne sono di impedimento".