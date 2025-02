Myplant & Garden a Dubai, Costa: le aziende italiane hanno i numeri per eccellere

IEG

(Teleborsa) - Si è appena conclusa la, la più importante fiera professionale del mondo orto-florovivaistico, del garden e del paesaggio in Italia. Organizzata dae sostenuta dal, la fiera milanese rappresenta un punto di incontro per tutti gli operatori economici, professionali e istituzionali del settore verde.Ladi Myplant & Garden è fissata d, seguendo un trend di esportazione di eventi inaugurato da IEG, che ha avuto esiti molto positivi, come ha spiegato il Chief Corporate Officer: "Il gruppo Italian Exhibition Group, di cui My Plant and Garden è parte, ha deciso di. In pieno Covid ci siamo lanciati e siamo partiti con una manifestazione su Bodybuilding e Fitness. Dubai è un mercato che sta crescendo, è un: se si vuole parlare con l’altra metà del mondo bisogna essere presenti qui. Siamo purtroppo l'unica realtà italiana che è permanentemente presente per l’organizza di eventi, ne abbiamo già due attivi, My Plant and Garden sarà il terzo".Laè quasi per metà, ed il mercato mediorientale sta crescendo costantemente, rappresentando un’opportunità sempre più importante. Continua infatti Carlo Costa: "A Dubai c'è una, e il nostro paese ha una percentuale di esportazione in questo mercato irrisoria. Siamo degli ottimi produttori, abbiamo delle aziende che sono fantastiche, dobbiamo aiutarle a cresere ed essere presenti in questi mercati. Evitiamo che altri soggetti comprino i nostri prodotti e poi li esportino prendendosi una parte del margine., quindi bisogna essere capaci di rispondere in fretta con grandi quantità".L'opportunità non è solo per la produzione di piante ma anche per iln cui il verde è diventato un elemento fondamentale, grazie anche ad una diffusione massiccia dei. La disponibilità di acqua e la domanda di verde hanno indotto anche lo sviluppo di un ampio mercato per i, in cui, secondo Costa, le aziende italiane possono competere con successo: "Riteniamo che ci siano tutte le condizioni per essere presenti, unendo la forza del team di My Plant and Garden a Milano con la struttura tecnica operativa del gruppo IEG a Dubai, che sarà quello che riuscirà a radicare questi prodotti in quel mercato".Secondo Costa, il: "A Dubai c'è attenzione per le cose belle, quindi le aziende italiane, che sono abituate a posizionarsi su prodotti di alta qualità, possono dire la loro. Certoperché tutto il mondo arriva a Dubai, ma il nostro paese ha fascino e tradizione, oltre alla capacità di coniugare le piante ed il verde all'interno di un sistema di arredo e di bellezza che ci contraddistingue".Per quanto riguardainvece, il prossimo appuntamento di