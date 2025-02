PostNL, senza intervento del governo il servizio postale non è sostenibile

PostNL

(Teleborsa) -, società olandese di spedizioni postali ed e-commerse, ipotizza una, al di sotto della crescita ipotizzata (4%-5%) del mercato dell'e-commerce olandese a seguito delle misure di rendimento annunciate. In Mail nei Paesi Bassi, PostNL ipotizza un calo del volume compreso tra l'8% e il 10%. PostNL prevede di ottenereSempre nel 2025, prevede che gliammonteranno a circa 125 milioni di euro, principalmente correlati all'aumento dei costi del lavoro, e saranno completamente assorbiti dagli adeguamenti dei prezzi. Si prevede che il capex supererà il numero del 2024, principalmente a causa di ulteriori investimenti strategici (circa 15 milioni di euro)."Con un EBIT normalizzato di 53 milioni di euro,- ha detto la- Grazie a una gestione ben eseguita di cassa e bilancio, possiamo proporre un dividendo di 0,07 euro per azione all'assemblea generale annuale. Abbiamo mitigato il più possibile l'impatto delle mutevoli dinamiche di mercato con i nostri incessanti sforzi per adattare le nostre operazioni e offerte con un'attenzione costante per i nostri clienti. Abbiamo ulteriormente migliorato l'efficienza e l'utilizzo della capacità e abbiamo ottenuto risparmi sui costi come previsto sia in Mail nei Paesi Bassi che in Parcels"."PostNL riconosce che il governo olandese deve valutare attentamente il futuro del servizio postale, ma sottolineiamo che, esercitando una pressione sproporzionata su PostNL - ha aggiunto la CEO - Abbiamo presentato una richiesta di contributo finanziario di 30 milioni di euro per il 2025 e 38 milioni di euro per il 2026 per coprire i costi del servizio postale universale derivanti da un obbligo legale"."Le mutevoli dinamiche di mercato, insieme all'impatto che ciò ha sulle nostre performance, sottolineano la necessità di adeguare elementi della nostra strategia - ha detto il- Abbiamo preso decisioni strategiche equilibrate per investire nel 2025 per salvaguardare le prospettive a lungo termine per i nostri stakeholder. Per il 2025, ciò si traduce in un EBIT normalizzato che dovrebbe essere in linea con il 2024.e di mantenere il nostro obiettivo di essere adeguatamente finanziati, tenendo conto del previsto miglioramento delle performance in futuro e dei progressi verso un servizio postale a prova di futuro".