Auto UE, vendite gennaio -2,1%. CSP: crisi mercato dipende da transizione all'elettrico imposta dall'UE

(Teleborsa) - Nel mese di gennaio, in Europa Occidentale (UE, Paesi Efta e Regno Unito) sono state immatricolate 995.271 auto, il 2,1% in meno dello stesso mese del 2024. Lo rileva l', secondo cui le immatricolazioni di auto nell'UE sono diminuite del 2,6% a 831,201 unità, con cali in Francia (-6,2%), Italia (-5,8%) e Germania (-2,8%), mentre la Spagna ha registrato un aumento del 5,3%.Fra leha registrato una crescita del 5,6% a 230mila auto, pari a una quota del 27,7%. In calo invece(-17,9% a 133.506 auto) con una quota di mercato in flessione al 16,1%. Fra i brand in positivo solo Alfa Romeo (+22,7%), in calo Lancia (-73%), seguita da DS (-42%), Opel (-31%), Fiat (-21,7%), Maserati, Dodge e Ram (-19,5%), Citroen (-14,3%), Jeep (-13,2%) e Peugeot (-8,2%). Crescono del 5% le vendite dia 90.362 auto, pari a una quota del 10,9%.Il mercato dell'auto nell'Europa Occidentale (Ue+Efta+Uk), dopo aver chiuso il 2024 con una crescita striminzita dello 0,9% sul 2023 e con un calo di ben il 18% sul 2019, inizia il 2025 con un calo del 2,1% su gennaio 2024 e del 18,8% sulla situazione ante-crisi. E' il commento del Centro Studi Promotor.Nessuno dei cinque maggiori mercati dell'area, che valgono il 69,9% delle immatricolazioni - spiega - è in buona salute. La situazione peggiore è quella della Francia, che in gennaio perde ben il 6,2% sullo stesso mese del 2024 e il 26,1% su gennaio 2019. Il più importante mercato dell'area, quello della Germania, fa registrare un -2,8% su gennaio 2024 e -21,9% sullo stesso mese del 2019. Male va anche l'Italia con cali rispettivamente del 5,8% e del 19,1%. La Spagna ha un modesto recupero in gennaio (+5,3%), ma un forte calo sui livelli ante-crisi (-22,7%). Il Regno Unito, in cui si stanno facendo grandi sforzi per imporre l'auto elettrica, accusa un calo del 2,5% su gennaio 2024 e del 13,5% sulla situazione ante-crisi.Lache sta cercando di, il divieto dal 2035 di immatricolare auto con motorizzazioni non elettriche. Da marzo l'Unione Europea dovrebbee in questo quadro si inserisce il tentativo, fortemente sostenuto anche da ambienti industriali, di creare uno spazio per soluzioni non totalmente elettriche, ma con emissioni più contenute come le ibride plug-in e le ibride range extender."Il tentativo è generoso - commenta- ma non tiene conto del fatto chenon solo per il fatto di essere una soluzione meno efficiente per la mobilità, ma anche perché è una soluzione che va al di là della capacità di spesa di una parte molto importante degli acquirenti di auto, questione che non viene certo risolta dalle auto elettriche plug-in e dalle range extender che non sono, per il momento, alla portata dei più".