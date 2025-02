Aviazione, aumenta spesa IT: quasi 46 miliardi nel 2024

(Teleborsa) - Il rapportodi, fornitore di tecnologia per il trasporto aereo, che è stato pubblicato oggi, rivela come lee glistiano aumentando gli investimenti in, biometria e soluzioni IT sostenibili, per affrontare le crescenti minacce digitali e l'aumento del numero di passeggeri. Il 74% dei vettori e il 72% degli scali prevedono un aumento dellacomplessiva nei prossimi due anni. Questi investimenti mostrano come l'industria dell'aviazione stia lavorando verso un futuro di viaggi aerei più sicuri, fluidi e sostenibili. Nel 2024, infatti, ladell'industria è aumentata ed è stata stimata a 37 miliardi di dollari per le compagnie aeree e quasi 9 miliardi di dollari per gli aeroporti.Laemerge come un'area evidente di attenzione per l'industria, tantoché il rapporto evidenzia che il 66% delle compagnie aeree e il 73% degli aeroporti la menzionano come una delle loro tre principali. Questo conferma quanto sia importante proteggere i sistemi critici e i dati dei passeggeri man mano che le minacce informatiche diventano più avanzate. Circa la metà dei vettori e tre quarti degli scali stanno avviando la loro trasformazione digitale aggiornando l', passando al cloud, e proteggendo i dati. Nel frattempo, la biometria e l'IA stanno migliorando l'esperienza dei passeggeri e l'efficienza operativa, ed il focus su entrambe è il naturale passo successivo."I risultati di quest'anno evidenziano un momento cruciale per l'industria del trasporto aereo. Man mano che le minacce informatiche diventano più complesse, le compagnie aeree e gli aeroporti stanno prendendo delle misure decisive per proteggere le loro operazioni e i passeggeri. Allo stesso tempo, la tecnologia biometrica e l'IA stanno semplificando l'esperienza di viaggio, sono soluzioni che aiutano l'industria a soddisfare la crescente domanda e a costruire la resilienza per il futuro. È chiaro che il settore del trasporto aereo sta attraversando una vera trasformazione e questi numeri lo dimostrano", ha dichiarato, CEO di SITA.Lacontinua a trasformare il processo di gestione dei passeggeri. Oltre la metà degli aeroporti prevede di implementare la biometria per il check-in e il bag drop entro il 2026. Il 70% delle compagnie aeree prevede di adottare sistemi di gestione biometrica dell’identità nello stesso periodo. Queste soluzioni ridurranno la congestione accelerando il processo di gestione dei passeggeri fino al 30%, riducendo i tempi di attesa fino al 60% e contribuendo a rendere il viaggio fluido e senza intoppi.