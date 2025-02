Difesa comune al vaglio dei leader europei: ipotesi fondo unico UE-UK

(Teleborsa) - Prende forma l'ipotesi di un, che riunisca, per dare una risposta unitaria del Continente alla questione Ucraina ed alla sua difesa contro l'aggressione della Russia.Delaveva scritto il Financial Times, ma il primo ministro polacco, dopo il bilaterale con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, ha confermato cheper la messa a punto di piani per la difesa.. E che il 6 marzo rafforzeremo l'Ucraina nella sua difesa contro la Russia e la indeboliremo", ha dichiarato Tusk, alludendo anche alla crescente importanza del finanziamento della difesa ed al possibile utilizzo dei beni congelati alla Russia.Dal canto suo ilha annunciato, in un post su X, chein vista del Consiglio europeo straordinario del 6 marzo, anche perin merito alla sua recente visita a Washington., intervenendo dinanzi al Parlamento britannico, ha anticipato che,, a Washington, intende affrontare ilsul dossier ucraino e sulle minacce della Russia. Stamer ha chiarito di, al pari della sicurezza in Europa, e difra l'alleanza con gli USA e gli alleati europei.Il Premier britannico ha poi annunciato una, che dovrebbero raggiungereed aumentare progressivamente negli anni successivi, mentre l'obiettivo della prossima legislatura oltre il 2029 è quello di toccare il 3% del PIL.Dal canto suo, dopo la fine dello ostilità con l'Ucraina. Trump aveva chiesto alla Russia la possibilità di, in cambio dlela fine della guerra in Ucraina, una ipotesi rispetto alla quale il portavoce del Cremlinoavrebbe detto chedi cooperazione negli investimenti tra Washington e Mosca.