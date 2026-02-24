CASTELLO SGR, approvato relazione di gestione al 31 dicembre 2025 del Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia

(Teleborsa) - Il Cda diha approvato la Relazione di Gestione al 31 dicembre 2025 delIldel Fondo al 31 dicembre 2025, pari a 16,3 milioni di euro, è in diminuzione rispetto al valore del 30 giugno 2025 pari a 18,7 milioni.Il, ammessa alla negoziazione sul MIV gestito da Borsa Italiana, corrisponde a 2.036,472 euro e presenta una diminuzione di circa il 13% rispetto al valore della quota al 30 giugno 2025 pari a 2.342,656 euro.Glifacenti parte del portafoglio del Fondo al 31 dicembre 2025 possiedono un valore di mercato complessivo pari a 36,3 milioni, in calo rispetto a 38,5 milioni al 30 giugno 2025.Nel corso del periodo. Pertanto, alla data del 31 dicembre 2025 non sono presenti tra le attività del Fondo investimenti in strumenti finanziari quotati e non quotati.Ladel Fondo al 31 dicembre 2025 ammonta ad 411.579 euro.L’ammontare deial 31 dicembre 2025 risulta pari a 20,1 milioni.