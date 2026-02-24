CASTELLO SGR, approvato relazione di gestione al 31 dicembre 2025 del Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia

(Teleborsa) - Il Cda di CASTELLO SGR
ha approvato la Relazione di Gestione al 31 dicembre 2025 del Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia.
Il valore complessivo netto (NAV)
del Fondo al 31 dicembre 2025, pari a 16,3 milioni di euro, è in diminuzione rispetto al valore del 30 giugno 2025 pari a 18,7 milioni.
Il valore della quota A
, ammessa alla negoziazione sul MIV gestito da Borsa Italiana, corrisponde a 2.036,472 euro e presenta una diminuzione di circa il 13% rispetto al valore della quota al 30 giugno 2025 pari a 2.342,656 euro.
Gli immobili
facenti parte del portafoglio del Fondo al 31 dicembre 2025 possiedono un valore di mercato complessivo pari a 36,3 milioni, in calo rispetto a 38,5 milioni al 30 giugno 2025.
Nel corso del periodo non sono stati effettuati investimenti in strumenti finanziari
. Pertanto, alla data del 31 dicembre 2025 non sono presenti tra le attività del Fondo investimenti in strumenti finanziari quotati e non quotati.
La liquidità complessiva
del Fondo al 31 dicembre 2025 ammonta ad 411.579 euro.
L’ammontare dei finanziamenti in essere
al 31 dicembre 2025 risulta pari a 20,1 milioni.