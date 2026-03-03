Italia-Francia, Urso e Martin esortano l'Europa: più competitiva per salvare industria europea

(Teleborsa) - Difendere l'industria automobilistica e quelle ad alta intensità energetica, pilastri del tessuto produttivo del continente, attraverso riforme mirate del CBAM, nonché il rafforzamento degli strumenti europei di contrasto contro le pratiche commerciali sleali e la sovraccapacità mondiale: è l'appello che l'Italia e la Francia hanno lanciato alla Commissione europea in occasione della 3a ?edizione del Forum di cooperazione industriale tra i due paesi, che si è tenuta al Mimit nell'ambito del Trattato del Quirinale. ??In occasione di questo Forum, durante l'incontro, il Ministro delle Imprese e del Made in Italyhanno sottoscritto una dichiarazione congiunta che definisce la posizione comune di Roma e Parigi su diversi dossier industriali europee. ??deve segnare il passaggio decisivo nel processo di riforma dell'Europa. ??L'Italia e la Francia, paesi leader, hanno la responsabilità di tracciare insieme una linea chiara e di indicarla agli altri Stati membri, rafforzando ulteriormente la loro collaborazione, anche attraverso il pieno coinvolgimento della Germania. ??Abbiamo bisogno di un'Europa più coerente e più competitiva. ??Non c'è più tempo da perdere: dobbiamo agire immediatamente per salvare l'industria europea", ha dichiarato il ministro Urso.impegna chiaramente la Francia e l'Italia a fare della coppia italo-francese un motore della riconquista industriale europea. ??In un contesto di rottura geopolitica, l'Europa non ha più scelta: deve trasformarsi, proteggersi e investire per produrre. ??Con il ministro Adolfo Urso, assumiamo una linea inequivocabile: dare la priorità assoluta alla competitività, semplificazione, ferma difesa del nostro mercato di fronte alle pratiche sleali, esplicita preferenza europea e massiccio sostegno finanziario ai nostri settori strategici. ??L'Europa deve difendere i propri interessi, senza ingenuità e senza ritardi. ??L'Italia e la Francia decidono di contribuire insieme ?", ha dichiarato il ministro Martin. ?hanno sottolineato la necessità di rafforzare le catene del valore e le politiche di sicurezza degli approvvigionamenti di materie prime critiche, fondamentali per semiconduttori, batterie, tecnologie digitali e sistema di difesa, anche attraverso una revisione mirata dell'European Chips Act. ??ell'Industrial Accelerator Act, da applicare in modo selettivo ai settori industriali chiave e strategici, in linea con le capacità europee di approvvigionamento e produzione. I Ministri hanno esortato all'applicazione del principio in diversi settori come l’automotive, l’acciaio, il cemento e l'alluminio, nonché nelle tecnologie critiche.l'Italia e la Francia hanno richiamato l’esigenza di un'azione europea coordinata per rafforzare la vigilanza sul commercio elettronico, nonché dell'immissione e circolazione di prodotti non conformi nel mercato unico. ??I dati della Commissione europea, ha evidenziato Urso, evidenziano una crescita esponenziale dei pacchi di basso valore nell'UE, con forti rischi per le nostre filiere, per la sicurezza dei consumatori e per la leale concorrenza. ? Francia e Italia sono state precursori dell'adozione di norme ad hoc, nei propri ordinamenti nazionali, per contrastare questi fenomeni, dettando la linea poi adottata dalla Commissione che a luglio, introdurrà un dazio doganale di 3 ?euro sui piccoli pacchi di valore inferiore a 150 ?euro in ingresso nell'Unione.ntegrazione dei rispettivi ecosistemi economici, dell'innovazione e della ricerca è anche uno dei punti di forza delle relazioni franco-italiane, consolidata da collaborazioni strategiche in ambiti chiave, dallo spazio – ?come la joint-venture tra Leonardo, Airbus e Thales ?– al nucleare, attraverso per gli IPCEI e la cooperazione scientifica e tecnologica, fino alle tecnologie di frontiera.ongiunta ribadisce inoltre la centralità del futuro Fondo europeo per la competitività e il rafforzamento del coordinamento sugli IPCEI, confermando l'impegno comune a sostenere le nuove tecnologie e le catene di valore strategiche per la transizione energetica e digitale, a beneficio delle PMI, delle start-up e dell'intero ecosistema europeo dell'innovazione.Al termine del Forum, il ministro Urso e il ministro Martin si sono recati allaLa visita ha offerto l'occasione di osservare da vicino le linee di produzione e i processi innovativi che caratterizzano la joint venture franco-italiana, evidenziando concretamente le sinergie tra i due paesi nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione di sistemi spaziali di eccellenza a livello europeo.