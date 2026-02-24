Ucraina, da leader G7 "continuo sostegno" a sforzi Trump per pace. Europa ha "ruolo di primo piano"

(Teleborsa) - Nel quarto anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, iriaffermano il loro ", nonché della sua libertà, sovranità e indipendenza". Inoltre, viene espresso il "per raggiungere questi obiettivi avviando un processo di pace e portando le parti a colloqui diretti"."L', insieme ad altri partner", si legge in una nota. Vengono sostenuti inoltre gli impegni assunti nell'ambito della Coalizione dei Volentieri per fornire solide e affidabili garanzie di sicurezza all'Ucraina. "Solo Ucraina e Russia, lavorando insieme in negoziati in buona fede, possono raggiungere un accordo di pace", viene sottolineato.Sono quindi accolti con favore gli sforzi compiuti dai membri del G7 e da altri partner per fornire un sostanziale sostegno finanziario e in natura all'Ucraina per aiutare il Paese a superare questo inverno., insieme ad altre attrezzature essenziali, tra cui la spedizione di oltre 2.500 generatori e altre attrezzature essenziali come trasformatori, turbine, unità di cogenerazione, caldaie e attrezzature di riparazione dai paesi del G7 a Kiev da gennaio, e sono stati stanziati oltre mezzo miliardo di euro di nuovi impegni al Fondo di Sostegno Energetico dell'Ucraina per l'acquisto di attrezzature per riparare e proteggere il sistema energetico ucraino.I leader del G7 si impegnano a ", anche con la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo e l'Ucraina, per promuovere la raccolta fondi per la riabilitazione quanto prima possibile dell'arco di contenimento di Chernobyl e per prevenire qualsiasi incidente radiologico che avrebbe gravi conseguenze umanitarie e ambientali per l'intero continente". Infine, vengono sostenute iniziative volte a garantire il "ritorno immediato, sicuro e incondizionato" dei bambini ucraini alle loro famiglie e comunità.