Three Hills completa raccolta fondo Impact per 300 milioni euro

(Teleborsa) - Three Hills ha completato la raccolta
del proprio fondo impact
dedicato al lower middle market, Three Hills Impact , con circa 300 milioni di euro
di capitale raccolto, che include co-investimenti e veicoli gestiti. Il closing
finale si è tenuto alla fine di gennaio
.
Three Hills sostiene imprese innovative, sostenibili e in crescita nel middle market in Europa e Nord America, attraverso soluzioni di capitale flessibili.
Il Fondo, che ha raccolto il sostegno di primari fondi pensione, compagnie assicurative e family office italiani, europei e nordamericani, interessati a strategie di private markets di elevata qualità e orientate all’impatto, continuerà a investire in imprese europee del lower middle market
, con particolare attenzione a Italia, Spagna, Francia e Regno Unito
, caratterizzate da un enterprise value compreso tra 30 e 200 milioni di euro
.
I ticket di investimento
sono generalmente compresi tra 10 e 30 milioni di euro
, con un focus su modelli di business ad alta crescita in grado di generare risultati concreti, misurabili e positivi. Ogni investimento si allinea a uno dei principali temi di impatto – "People", "Planet" o "Progress" – ed è supportato da specifici Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite.