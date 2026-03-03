Three Hills completa raccolta fondo Impact per 300 milioni euro

(Teleborsa) -del propriodedicato al lower middle market, Three Hills Impact , condi capitale raccolto, che include co-investimenti e veicoli gestiti. Ilfinale si è tenuto allaThree Hills sostiene imprese innovative, sostenibili e in crescita nel middle market in Europa e Nord America, attraverso soluzioni di capitale flessibili.Il Fondo, che ha raccolto il sostegno di primari fondi pensione, compagnie assicurative e family office italiani, europei e nordamericani, interessati a strategie di private markets di elevata qualità e orientate all’impatto, continuerà a investire in, con particolare attenzione a, caratterizzate da unsono generalmente, con un focus su modelli di business ad alta crescita in grado di generare risultati concreti, misurabili e positivi. Ogni investimento si allinea a uno dei principali temi di impatto – "People", "Planet" o "Progress" – ed è supportato da specifici Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite.