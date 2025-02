Munich Re, board propone dividendo di 20 euro e buyback di 2 miliardi

Munich Re

(Teleborsa) - Il Board of Management di, colosso tedesco della riassicurazione, intende proporre all'Assemblea generale annuale unad azione per l'anno finanziario 2024 (consensus: 16,49 euro). Il Supervisory Board dovrà decidere in merito alla pianificazione dei dividendi del Board of Management una volta che saranno disponibili i dati aziendali definitivi per il 2024. Il pagamento dei dividendi è soggetto alla delibera dell'Assemblea generale annuale.Inoltre, il Board of Management ha deliberato diper un valore massimo di(escluse le spese accessorie) nel periodo dal 30 aprile 2025 fino all'Assemblea generale annuale del 29 aprile 2026 al più tardi. Le azioni riacquistate saranno ritirate. Il programma di riacquisto di azioni è soggetto all'approvazione del Supervisory Board.