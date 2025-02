Nextalia SGR guida round da 60 milioni di dollari in Shop Circle

(Teleborsa) -, società di gestione del risparmio promossa da Francesco Canzonieri insieme a primari investitori istituzionali italiani, ha completato il secondo investimento del fondo Nextalia Ventures e il primo a livello internazionale,, azienda attiva nella fornitura di soluzioni software B2B basate sull'intelligenza artificiale.Shop Circle è un operatore di soluzioni software B2B multipiattaforma, con modello "buy & build" basato sull'acquisizione e sulla scalabilità di applicazioni ad alto potenziale, con l'obiettivo die favorire una crescita sostenibile per oltre 120.000 aziende a livello globale, dalle PMI alle grandi imprese.Con sede nel Regno Unito, la Società serve un'ampia rete di clienti in tutto il mondo, con una forte presenza in Stati Uniti, Canada ed Europa, e un'espansione continua in mercati chiave come l'America Latina e l'Asia. Nextalia ha guidato un round di finanziamento di Serie B, del valore complessivo di 60 milioni di dollari,, per supportare la strategia di crescita."Abbiamo investito in Shop Circle perché rappresenta una delle realtà più promettenti nel software B2B basato sull'intelligenza artificiale, con un team capace di scalare rapidamente e offrire soluzioni globali - ha dettodi Nextalia - Questa operazione segna il primo investimento internazionale di Nextalia Ventures e conferma la centralità del B2B software nella nostra strategia di investimento. Siamo orgogliosi di supportare la crescita e l'innovazione di Shop Circle, per ridefinire il futuro dell'AI-powered B2B software".