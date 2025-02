RES, EnVent conferma TP a 15 euro e rating Outperform dopo accordo con Shell

RES

(Teleborsa) - A seguito dell’annuncio dell' accordo tra RES e Shell per 20 milioni di ricavi ricorrenti annui, EnVent ha confermato il target price a 15 euro per azione, con un upside del 117% rispetto ai livelli attuali.Per gli analisti di EnVent,"l'per il progetto di riciclo chimico, riducendo significativamente il rischio operativo".Nonostante il recente calo del titolo, gli analisti di EnVent confermano la, sostenuta dai progressi costanti nella realizzazione degli impianti e da un ulteriore finanziamento per un progetto legato all’idrogeno.Attualmente,scambia a 9,4x EV/EBIT 2025E contro 11,3x dei peer, offrendo un’interessante opportunità d’ingresso per gli investitori orientati al mercato della circolarità.