3M, margine operativo di circa il 25% entro il 2027

3M

(Teleborsa) -, colosso industriale statunitense che realizza prodotti per i settori salute, elettronica, energia, sicurezza, ha ribadito le sue guidance 2025 e fornito le seguenti prospettive rettificate per il 2026 e il 2027 in occasione dell'Investor Day: crescita organica delle vendite che supererà il macro;; conversione del free cash flow superiore al 100%.3M intende fornire un quadro di distribuzione del capitale bilanciato, incentrato sull'investimento nell'azienda e sullanel periodo di previsione."3M è un'azienda iconica con uno spirito di innovazione senza pari - ha affermato il- Oggi stiamo ribadendo le nostre guidance per il 2025 e condividendo le nostre prospettive a medio termine, che si basano sui nostri punti di forza fondamentali e forniscono un percorso chiaro per rinvigorire la crescita dei ricavi e guidare le prestazioni operative".