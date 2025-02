Adecco peggiora la politica sui dividendi. Utile 2024 in leggero calo

Adecco Group

(Teleborsa) -, multinazionale svizzera attiva nella selezione del personale, ha registratoinferiori del 3 percento nel 2024, a quota 23.138 milioni di euro. L'è stato inferiore del 6 percento e il margine lordo è stato inferiore di 80 punti base al 19,4 percento. L'escludendo gli oneri straordinari è stato di 709 milioni di euro, il 17 percento in meno. L'attribuibile agli azionisti di Adecco Group è stato di 303 milioni di euro, il 2 percento in meno in termini di valuta costante.Ilè stato di 563 milioni di euro, in aumento rispetto ai 347 milioni di euro del 2023. Il rapporto di conversione di cassa è stato del 109 percento, un miglioramento significativo rispetto al 63 percento dell'anno precedente."Abbiamo costantemente guadagnato quote di mercato in mercati difficili, semplificato il modello aziendale e ridotto i costi G&A di oltre il 20 percento, più dell'obiettivo, e generato una forte generazione di cassa - ha detto il- Stiamo accelerando il lancio di tecnologie basate sull'intelligenza artificiale e l'espansione del nostro motore di distribuzione digitale avanzato. Oggi, il Gruppo sta adottando le misure necessarie per accelerare la riduzione dell'indebitamento e aumentare la flessibilità finanziaria con una politica sui dividendi aggiornata".nel corso del quarto trimestre e hanno mostrato un miglioramento dello slancio all'inizio del 2025. Per il primo trimestre, il Gruppo prevede che il margine lordo sarà più elevato in sequenza, in linea con la normale stagionalità. Si aspetta inoltre che le spese SG&A escludendo gli oneri straordinari siano sostanzialmente stabili in sequenza. Il management continua a concentrarsi sui risparmi G&A, posizionando al contempo le vendite e la capacità di consegna per acquisire quote di mercato e accelerare la ripresa.Ladel Gruppo si basava su un payout ratio del 40-50 percento su EPS rettificato, con l'impegno a mantenere il DPS almeno in linea con il periodo dell'anno precedente (in termini CHF). Da oggi, la politica sui dividendi aggiornata del Gruppo si baserà su un rpayout ratio del 40-50 percento su EPS rettificato (in termini CHF),. Il Gruppo ribadisce il suo impegno a distribuire il capitale in eccesso agli azionisti.Il Gruppo ritiene che la politica sui dividendi aggiornata sia "più adatta a un business fortemente generativo di cassa ma ciclico. Aiuterà ad. La politica aggiornata bilancia anche meglio gli investimenti di crescita che supportano lo spostamento strategico del Gruppo verso mercati con crescita e margine più elevati con distribuzioni dirette agli azionisti".