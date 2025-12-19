Milano 10:43
Nike, nel secondo trimestre fiscale 2026 ricavi in lieve crescita ma utili in calo

(Teleborsa) - Nike nella serata di ieri ha diffuso i risultati del secondo trimestre dell’esercizio fiscale 2026, chiuso al 30 novembre 2025, evidenziando ricavi in lieve aumento ma una significativa pressione sulla redditività, in un contesto operativo definito dal gruppo come dinamico e in fase di riposizionamento.

Nel trimestre i ricavi si sono attestati a 12,4 miliardi di dollari, in crescita dell’1% su base riportata e sostanzialmente stabili a cambi costanti. Il contributo maggiore è arrivato dal canale Wholesale, con vendite pari a 7,5 miliardi, in aumento dell’8%, mentre le vendite NIKE Direct sono scese a 4,6 miliardi, registrando un calo dell’8% a causa soprattutto della flessione del digitale e dei negozi diretti.

Il margine lordo è sceso di 300 punti base al 40,6%, penalizzato principalmente dall’aumento dei dazi in Nord America. L’utile netto è diminuito del 32% a 792 milioni di dollari, con un utile per azione diluito di 0,53 dollari, anch’esso in calo del 32%.

Sul fronte dei costi, le spese di demand creation sono aumentate del 13% a 1,3 miliardi, per maggiori investimenti in marketing e sponsorizzazioni sportive, mentre le spese operative generali sono diminuite del 4%. L’EBIT trimestrale è sceso del 29% a 990 milioni, con un margine dell’8%.

Dal punto di vista patrimoniale, le rimanenze sono diminuite del 3% a 7,7 miliardi di dollari, mentre cassa e investimenti a breve si sono ridotti a 8,3 miliardi, anche per effetto di dividendi, buyback e rimborsi di debito. Nel trimestre Nike ha distribuito 598 milioni di dollari agli azionisti tramite dividendi, confermando una politica di remunerazione in crescita.

"Nike è a metà del suo percorso di ripresa. Stiamo facendo progressi nelle aree a cui abbiamo dato priorità e rimaniamo fiduciosi nelle azioni che stiamo intraprendendo per guidare la crescita e la redditività a lungo termine dei nostri marchi – ha dichiarato il presidente e Ceo, Elliott Hill. Matthew Friend, Vicepresidente esecutivo e Direttore finanziario di Nike ha aggiunto che il gruppo sta "apportando i cambiamenti necessari per posizionare il nostro portafoglio in vista di una ripresa completa e per prendere decisioni in tempo reale a servizio della salute a lungo termine dei nostri marchi".
