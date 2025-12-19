Nike, nel secondo trimestre fiscale 2026 ricavi in lieve crescita ma utili in calo

Nike

(Teleborsa) -nella serata di ieri ha diffuso i risultati del, chiuso al 30 novembre 2025, evidenziandoin lieve aumento ma una significativa pressione sulla, in un contesto operativo definito dal gruppo come dinamico e in fase di riposizionamento.Nel trimestre i ricavi si sono attestati ai, in crescita dell’1% su base riportata e sostanzialmente stabili a cambi costanti. Il contributo maggiore è arrivato dal canale, con vendite pari a 7,5 miliardi, in aumento dell’8%, mentre le venditesono scese a 4,6 miliardi, registrando un calo dell’8% a causa soprattutto della flessione del digitale e dei negozi diretti.Ilè sceso di 300 punti base al 40,6%, penalizzato principalmente dall’aumento deiin. L’è diminuito del 32% a, con un utile per azione diluito di 0,53 dollari, anch’esso in calo del 32%.Sul fronte dei, le spese di demand creation sono aumentate del 13% a 1,3 miliardi, per maggiori investimenti in marketing e sponsorizzazioni sportive, mentre le spese operative generali sono diminuite del 4%. L’è sceso del 29% a 990 milioni, con un margine dell’8%.Dal, le rimanenze sono diminuite del 3% a 7,7 miliardi di dollari, mentre cassa e investimenti a breve si sono ridotti a 8,3 miliardi, anche per effetto di dividendi, buyback e rimborsi di debito. Nel trimestre Nike ha distribuito 598 milioni di dollari agli azionisti tramite, confermando una politica di remunerazione in crescita."Nike è a metà del suo percorso di ripresa. Stiamo facendo progressi nelle aree a cui abbiamo dato priorità e rimaniamo fiduciosi nelle azioni che stiamo intraprendendo per guidare la crescita e la redditività a lungo termine dei nostri marchi – ha dichiarato il presidente e Ceo,, Vicepresidente esecutivo e Direttore finanziario di Nike ha aggiunto che il gruppo sta "apportando i cambiamenti necessari per posizionare il nostro portafoglio in vista di una ripresa completa e per prendere decisioni in tempo reale a servizio della salute a lungo termine dei nostri marchi".