Compagnia dei Caraibi lancia in Italia Meili Vodka

Compagnia dei Caraibi,

(Teleborsa) -azienda specializzata nell’importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e over premium provenienti da tutto il mondo, nonché birre craft italiane – ha ampliato il suoannunciando lain esclusiva per l’Italia di, il brand fondato dal celebre attore Jason Momoa e l’amico Blaine Halvorson con l’obiettivo di produrre la miglior vodka al mondo.Famoso per il personaggio della fortunata serie Justice League nei panni di Aquaman, Momoa entra così nel mondo del beverage fondando il marchio di Vodka Meili insieme al socio Halvorson - creatore, tra i diversi progetti di cui è co-founder - del marchio di lussoMeili Vodka è unprodotto incon un mix di cereali autoctoni e stagionali che attinge da una falda acquifera vecchia di 300 milioni di anni, con un’acqua naturalmente pura che non necessita alcun trattamento o filtrazione."È un orgoglio accogliere questo nuovo brand nel nostro portfolio – commenta, Executive Lead di Compagnia dei Caraibi –. Riuscire a essere sempre legati alla contemporaneità è per Compagnia dei Caraibi uno stimolante elemento di sfida e Meili si inserisce perfettamente in questo approccio, che segue il trend in crescita dei celebrity spirits. Così come è stato per Tequiero Tequila e Heaven’s Door Whiskey – creati rispettivamente da Guè e Bob Dylan – cerchiamo di seguire innovazione e dinamismo, ovviamente senza dimenticare la cura per la qualità, la ricerca e l’artigianalità, che fanno di Meili non solo un prodotto dal grande potenziale di crescita e di rilevanza internazionale, ma anche un brand con una storia da raccontare"."Quando ci siamo incontrati per la prima volta 15 anni fa, per noi la Vodka era solo un ingrediente, non uno spirit – raccontano–. Abbiamo creato un distillato che finalmente avesse la profondità che volevamo, capace di cambiare la percezione della vodka e darle vita, storia e fondamento. Qualcosa che fosse nostro e che ci piacesse bere davvero".