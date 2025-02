Ferrari: Exor vende il 4% delle azioni, lancia offerta di accelerated bookbuilding

Exor

Ferrari

(Teleborsa) -lancia un'offerta di accelerated bookbuilding su circa il 4% delle azioni circolanti di. Lo comunica una nota della holding, che conferma il suo pieno impegno nel sostenere la strategia di Ferrari, oltre che a mantenere la sua posizione di maggiore azionista di lungo termine.Nessun cambiamento nella struttura di governance di Ferrari a seguito della transazione, sottolinea Exor.La transazione ridurrà la concentrazione del portafoglio della holding: i proventi della vendita, pari a circa 3 miliardi, saranno destinati a perseguire la diversificazione attraverso una nuova significativa acquisizione e al lancio di un nuovo programma di buyback da 1 miliardo.Exor - si legge in una nota - annuncia l'intenzione di vendere circa 7 milioni di azioni ordinarie detenute in Ferrari, che rappresentano circa il 4% delle azioni ordinarie circolanti di Ferrari, tramite un'offerta di accelerated bookbuilding rivolta a investitori istituzionali. La transazione, spiega, ridurrà la concentrazione del portafoglio di Exor e consentirà una nuova significativa acquisizione, quando se ne presenterà l'opportunità, in linea con l'obiettivo di Exor di costruire grandi società.Inoltre, Exor intende utilizzare parte dei proventi della transazione per il lancio di un nuovo programma di buyback da 1 miliardo.Exor "conferma il suo pieno impegno di azionista di lungo termine" di Ferrari. Attualmente, detiene il 24,9% dei diritti economici di Ferrari e il 36,7% dei diritti di voto nel capitale sociale di Ferrari.Al perfezionamento dell'operazione,singolo di Ferrari, con circa il 20% dei diritti economici e il 30% dei diritti di voto nel capitale sociale di Ferrari. Inoltre, nel contesto della transazione, Exor ha assunto un impegno di lock-up di 360 giorni sulle rimanenti azioni ordinarie detenute in Ferrari.Tutti gli accordi di governance relativi alla partecipazione in Ferrari rimarranno invariati dopo la transazione, incluso l'accordo tra Exor, Piero Ferrari e il Trust Piero Ferrari, che insieme continueranno a detenere una quota di voto in Ferrari vicina al 50%.Ilinizierà immediatamente dopo questo annuncio e potrà concludersi in qualsiasi momento, con breve preavviso. Il completamento del processo di bookbuilding e l'annuncio dei risultati dell'offerta seguirà appena possibile.Il perfezionamento è previsto per il 3 marzo.