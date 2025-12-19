DHH conclude con successo collocamento riservato da 8,16 milioni con accelerated bookbuilding

DHH

(Teleborsa) -ha concluso con successo il collocamento riservato ad investitori istituzionali attraverso una procedura di accelerated bookbuilding di complessive n. 354.916 azioni DHH (di cui 324.916 di nuova emissione), per un controvalore complessivo di 8.163.068 Euro a un prezzo di 23 euro che incorpora un premio pari all’11% circa rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati nei 30 giorni precedenti la data di avvio dell’ABB (17 dicembre 2025 – 18 novembre 2025).Le risorse rivenienti dall’Aumento di Capitale, spiega una nota, consentiranno alla Società di reperire in modo rapido ed efficiente le risorse necessarie a sostenere i progetti di crescita e sviluppo della Società. Più in particolare, l’Aumento di Capitale consentirebbe alla Società di cogliere tempestivamente le opportunità di mercato, garantendo la disponibilità di risorse finanziarie funzionali al perseguimento degli obiettivi strategici individuati, nonché allo sviluppo sia dei progetti già previsti nel piano industriale sia delle ulteriori iniziative di crescita che potranno emergere in futuro, inclusi eventuali progetti di espansione per linee esterne mediante operazioni di M&A coerenti con la strategia industriale della Società.Il regolamento delle operazioni di sottoscrizione e di vendita avverrà mediante consegna delle Nuove e delle Azioni degli Azionisti Venditori e pagamento del relativo prezzo in data 23 dicembre 2025.Alla luce della suddetta operazione, il capitale sociale della Società è incrementato ad Euro 556.268,80 e risulta suddiviso in n. 5.562.688 azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale.Il collocamento ha visto la partecipazione di primari investitori istituzionali quali Alkemia SGR e i fondi di NextStage AM.Nell’ambito del Collocamento, Intermonte SIM agisce in qualità di Sole Bookrunner.