Avio su nuovi massimi storici con fermento del settore difesa

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, ha. Il titolo è, mentre ha praticamente raddoppiato la sua valutazione negli ultimi 12 mesi, anche grazie alle attese di un incremento della spesa per la difesa. Infatti, ancheè salito su nuovi massimi storici in queste ore.Da quando è tornato ad essere presidente degli Stati Uniti,, anche se nessun membro della NATO al momento è vicino a quella soglia.Nonostante i passi avanti per la fine della guerra in Ucraina, con il dialogo USA-Russia e l'incontro programmato per domani tra il presidente ucraino Zelensky e Trump per firmare l'accordo sulle terre rare, gli, vista l'intenzione della Casa Bianca di ridurre il supporto militare degli Stati Uniti in Europa. Inoltre, la Germania sta cercando di accelerare su un fondo per la difesa finanziato dal debito di ben 200 miliardi di euro.Avio opera nel settore militare attraverso la, producendo il booster per i missili, ad oggi solo per l'europea MBDA (JV che includecon il 25% econ il 37,5% ciascuna). Era una piccola divisione ausiliaria (in media nel decennio 2013-22 solo il 6% delle vendite), mentre nei 9 mesi 2024 è balzata al 16% delle vendite del gruppo e l'attesa è che si sposti verso il 20% spinta dalla guerra in Ucraina, secondo gli analisti di. Il management non ha mai rivelato la sua redditività, maInoltre, laper la propulsione di difesa. Lo scorso luglio Avio ha annunciato una partnership con l'esercito statunitense per lo sviluppo e la prototipazione di un sistema di propulsione a propellente solido per applicazioni terra-aria e un contratto conper sviluppare motori a propellente solido per applicazioni di difesa. Poiché si tratta di un'attività militare, i dettagli sono segreti. Secondo Equita, ci vorranno, ma il potenziale upside è considerevole (nel medio/lungo termine potrebbe generare più vendite di MBDA), oltre a essere qualitativamente positivo (diversificando geografia/cliente ed essendo più redditizio e meno rischioso del business dei lanciatori).Ilè in calendario ilper l'approvazione del bilancio 2024.si attesta a 17,14 euro per azione poco dopo le 14:00, con un aumento del 2,51%, dopo aver. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 17,39 e successiva a 18,03. Supporto a 16,75.