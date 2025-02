doValue, utile 2024 sale a 7 milioni di euro. Outlook positivo per 2025

doValue

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, ha comunicato che isono stati pari a 479 milioni di euro nele mostrano una performance stabile rispetto al 2023 (-0,4%). Isi sono attestati a 433 milioni di euro (-1,5% rispetto al 2023). L'è pari a 165 milioni di euro (-7,8% rispetto al 2023), si posiziona nella parte alta della guidance. L', è risultato pari a 7 milioni di euro, segnando una crescita di 5 milioni di euro rispetto al 2023.Ilha raggiunto 136 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 116 miliardi di euro di fine 2023, grazie alla forte performance commerciale e al successo dell'acquisizione di Gardant. Laha superato le aspettative, con 5,6 miliardi di euro di nuovi mandati e 4,3 miliardi di euro di forward flow, superando l'obiettivo di 8 miliardi di euro per il 2024.Laè a 2,4x, migliore del previsto grazie alla forte generazione di cassa, specialmente nel perimetro italiano. L'è pari a 514,4 milioni di euro al 31 dicembre 2024 (494,5 milioni di euro al 30 settembre 2024, prima dell'acquisizione di Gardant), incluso l'aumento di capitale in opzione e il pacchetto di finanziamenti ottenuto per l'acquisizione di Gardant. La società segnala una "ampia"con una posizione di cassa di 136 milioni di euro e circa 130 milioni di euro di linee di credito non utilizzate.doValue afferma di essere è "", avendo già ottenuto mandati per 5,4 miliardi di euro di GBV da nuovo business nei soli primi due mesi dell'anno. Questa performance straordinaria rappresenta il 70% dell'obiettivo annuale, escludendo i forward flow derivanti da contratti con banche Tier1 comeed Eurobank. La società riafferma gli obiettivi per il 2026 fissati nel piano industriale 2024-2026 e fornisce indicazioni per l'anno in corso, con ricavi lordi attesi nella forchetta 600-615 milioni di euro e un EBITDA ex NRI a 210-220 milioni di euro. Il Gruppo prevede inoltre una continua riduzione della leva finanziaria a 2,0x, sostenuta da una solida generazione di cassa tra 60-70 milioni di euro.