Eni, Gattei: c'è potenziale per IPO di Plenitude o Enilive, ma contributo limitato nel piano

Eni

(Teleborsa) - "C'è il potenziale" per l', ma "". Lo ha affermato, Chief Transition e Financial Officer di, rispondendo alle domande degli analisti sul piano strategico 2025-28.In ogni caso, "il, perché c'è una quota del private equity che ha la priorità in caso di IPO. Ci sarà anche un contributo dalla nostra parte, ma questo sarà più limitato".In un altro passaggio, Gattei ha detto agli analisti che "continuerete a vedere miglioramenti nella politica di distribuzione con i miglioramenti delle performance del business", sottolineando anche che "stiamo mostrando una".Parlando dei dividendi, Gattei ha detto che "non conta solo la quantità, ma anche la qualità dei dividendi", sottolineando la "", anche perché nel corso del piano quadriennale si prevede una cash neutrality a livello di dividendo in media sotto i 40 dollari al barile.