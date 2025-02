Eventi e scadenze del 27 febbraio 2025

Martedì 25/02/2025

Mercoledì 26/02/2025

Giovedì 27/02/2025

Danone

Dell Technologies

doValue

HP

Intesa Sanpaolo

Juventus

Nexi

Paramount

Prysmian

Renovalo

Rolls-Royce Holdings

Warner Bros Discovery

ENI

(Teleborsa) -- Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni autunno/inverno 2025/26- Sede centrale CNR, Roma - Convegno organizzato da ENEA, CNR e Urban Europe Research Alliance per un confronto tra esperti su come rendere le comunità urbane sostenibili tramite modelli che bilancino crescita economica, gestione ambientale e benessere umano- I Ministri delle Finanze e i Governatori delle Banche Centrali del G20 si riuniranno a Città del Capo in Sudafrica per il loro primo incontro ministeriale sotto la Presidenza sudafricana del G20. Parteciperanno, tra gli altri, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni (in video conferenza), il ministro Giorgetti, Christine Lagarde e Pietro Cipollone- Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia; Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria14:00 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana incontra l’Ambasciatore del Regno di Arabia Saudita in Italia, Faisal bin Sattam bin Abdulaziz Al Saud14:30 -- Sede di Borsa Italiana, Milano - Primo evento indipendente sulle cartolarizzazioni aperto a tutto il mercato per un’opportunità unica di confronto tra gli stakeholder del mercato del credito, della finanza e del real estate- Asta Medio-Lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio della Capogruppo e del bilancio consolidato relativi all’esercizio 2024- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio Nexi S.p.A. e del Bilancio Consolidato al 31.12.2024- Risultati di periodo- Appuntamento: Comunicato stampa e conference call per la presentazione dei risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo14:00 -- Appuntamento: Capital Markets Update 2025 - Conference Call e comunicato stampa